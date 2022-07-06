Липень, 06 в 11:44

У середу, 6 липня, середній курс української гривні у банках Польщі майже не змінився – 0,128 злотих за 1 грн.

За 100 грн у місцевому банку можна отримати близько 12,82 злотих (за середнім банківським курсом) або 15,74 злотих (за курсом Нацбанку України).

Зараз дивляться

Курс гривні у Польщі за банківськими картками на 6 липня 2022:

Mastercard – 15,5 польських злотих за 100 грн;

Visa – 15,47 польських злотих за 100 грн.

Американський долар у банках Польщі знову почав дорожчати – за день з 4,422 до 4,487 злотих за $1. За $100 можна отримати приблизно 448,72 злотих, а за курсом НБУ – 460,48.

Курс долара за банківськими картками:

Mastercard – 453,4 злотих за $100;

Visa – 452, 47 злотих за $100.

Курс євро станом на 6 липня у банках Польщі майже не змінився – середній курс 4,59 польських злотих за €1. За €100 можна отримати приблизно 458,97 злотих. За курсом НБУ – 474.

Курс євро у Польщі за банківськими картками:

Mastercard – 463,01 злотих за €100;

Visa – 464,85 злотих за €100.

Польський злотий за курсом Нацбанку України на 6 липня знову здешевшав – до 6,35 грн.

Джерело: Мінфін