Байден едет на Ближний восток искать оружие для Украины – NYT

Июль, 10 в 17:11

Президент США Джо Байден 13-16 июля отправится в поездку на Ближний Восток. Одной из его целей, по данным The New York Times, является поиск оружия советского производства для Украины.

По данным издания, США не хотят давить на президента Владимира Зеленского и требовать от него пойти на мирное соглашение с Россией любой ценой.

Однако появляются опасения по поводу того, сколько еще Запад сможет оказывать столь высокий уровень материальной поддержки Украины в этой войне.

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– По некоторым оценкам, одобренного Конгрессом пакета военной помощи должно хватить до второго квартала следующего года. Но вопрос в том, как долго может продолжаться текущая поставка оружия и боеприпасов без ухудшения военной готовности США, – сказано в публикации.

А потому официальные лица США призывают третьи страны передать Украине остатки оружия советского производства, с которым знакомы наши Вооруженные Силы.

Для этого Байден должен встретиться на следующей неделе с лидерами арабских государств, которые когда-то являлись клиентами СССР.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби сказал о том, что Украина все еще нуждается в дополнительном оружии советского производства.

А министр Британии Бен Уоллес до этого отмечал, что ищет советское оружие по всему миру, чтобы выкупить его и передать Украине.

По его словам, запасы такой военной техники и оборудования есть у 23 стран мира.