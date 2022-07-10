Байден їде на Близький схід шукати зброю для України – NYT

Липень, 10 в 17:11

Президент США Джо Байден 13-16 липня вирушить у поїздку на Близький Схід. Однією із його цілей, за даними The New York Times, є пошук зброї радянського виробництва для України.

За даними видання, США не хочуть тиснути на президента Володимира Зеленського і вимагати від нього піти на мирну угоду з Росією за всяку ціну.

Однак з’являються побоювання з приводу того, скільки ще Захід зможе надавати такий високий рівень матеріальної підтримки України в цій війні.

Зараз дивляться

– За деякими оцінками, схваленого Конгресом пакету військової допомоги має вистачити до другого кварталу наступного року. Але питання у тому, як довго може тривати поточне постачання зброї та боєприпасів без погіршення військової готовності США, – йдеться у публікації.

Тому офіційні особи США закликають треті країни передати Україні залишки зброї радянського виробництва, з якими знайомі наші Збройні Сили.

Для цього Байден має зустрітися наступного тижня з лідерами арабських держав, які колись були клієнтами СРСР.

Раніше представник Білого дому Джон Кірбі сказав про те, що Україна все ще потребує додаткової зброї радянського виробництва.

А міністр Британії Бен Воллес до цього зазначав, що шукає радянську зброю по всьому світу, щоб викупити її та передати Україні.

За його словами, запаси такої військової техніки та обладнання є у 23 країн світу.