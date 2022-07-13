Польша передала Украине САУ Krab — Зеленский

Июль, 12 в 23:24

Украина стала ассоциированным членом специальной многосторонней программы НАТО по технологической взаимосовместимости.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения.

— Сегодня хочу отметить одно решение, которое выглядит как техническое, но за ним – много и символизма, и очень содержательной политической работы. Украина стала ассоциированным членом специальной многосторонней программы НАТО по технологической взаимосовместимости. Если говорить проще, это о стандартах Североатлантического союза. Украина теперь не только внедряет стандарты НАТО, но и может участвовать в разработке новых стандартов, — сообщил президент.

Также глава государства напомнил о болезненных новостях, которые переживает наша страна каждый день, а именно о сегодняшних обстрелах Николаева, Харькова и общин области.

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– Война продолжается, российские обстрелы не останавливаются ни на один день. Сегодня были очередные удары по Николаеву – ракетами, артиллерией. Оккупанты снова били по Харькову и общинам области – Старый Салтов, Золочев, Байрак и другие. Есть жертвы – раненые и убитые. На Донбассе не прекращаются попытки штурмов, ситуация там не становится легче, а потери меньше. Надо помнить об этом. Надо видеть это, обращать внимание, – говорит Зеленский.

Кроме того, президент Украины сообщил, что сегодня в Киеве прошли переговоры с вице-премьер-министром и министром обороны Польши Мариушем Блащаком.

– А он привез нам Крабы – те, которые мощно накормят нашего врага огнем. Конечно, ключевой темой наших переговоров было дальнейшее оборонное сотрудничество. Но важно не только то, что мы говорили, но и то, как мы говорили. Совершенно уверенно в украинском будущем. В украинском европейском будущем, – говорит глава государства.

Президент Украины подчеркнул, что “впереди – действительно трудный путь и что иначе невозможно, когда защищаешь свой дом от террористического нашествия”.

— Но понятно и то, что впереди успех нашего государства. Украина сможет защититься. Украина сможет отстроиться. Украина сможет реализовать все свои внешнеполитические цели, – говорит он.

Также Зеленский сообщил о награждении 156 военных, 56 из них — посмертно.

— И вы знаете, я почему-то очень редко благодарил обычных людей, работающих в Украине. Которые, несмотря ни на что, остаются здесь. Которые каждый день делают свое дело. С верой в Украину, с верой в победу. Сейчас хочу всех вас поблагодарить. Спасибо, что вы у нас есть. Спасибо, что вы у Украины есть.

Фото: Офис президента