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Євросоюз виділив Україні 1,59 млрд євро фіндопомоги

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Урсула фон дер Ляєн
Фото: Depositphotos

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) схвалив виділення фінансування для України у розмірі 1,59 мільярда євро.

Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, один мільярд євро із цієї суми буде виділено негайно.

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– Це допоможе відновити інфраструктуру та відновити надання послуг, підтримувати енергетичні, транспортні та освітні проекти на майбутнє, – зазначила президент Єврокомісії.

Нагадаємо, що 21 липня Рада ЄС затвердила сьомий пакет санкцій проти Росії. Цей пакет впроваджує заборону на імпорт російського золота (включно із золотими прикрасами).

Також посилиться контроль за експортом товарів подвійного призначення та передових технологій.

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