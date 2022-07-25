Липень, 25 в 18:10

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) схвалив виділення фінансування для України у розмірі 1,59 мільярда євро.

Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, один мільярд євро із цієї суми буде виділено негайно.

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– Це допоможе відновити інфраструктуру та відновити надання послуг, підтримувати енергетичні, транспортні та освітні проекти на майбутнє, – зазначила президент Єврокомісії.

???????? The @EIB, with EU budget support, approved €1.59 billion of financing for Ukraine, with €1 billion to be released immediately. It will help rebuild infrastructure and resume services. And support energy, transport and education projects for the future. We #StandWithUkraine pic.twitter.com/haiCTephri — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 25, 2022

Нагадаємо, що 21 липня Рада ЄС затвердила сьомий пакет санкцій проти Росії. Цей пакет впроваджує заборону на імпорт російського золота (включно із золотими прикрасами).

Також посилиться контроль за експортом товарів подвійного призначення та передових технологій.