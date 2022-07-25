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Факти / Світ

Системи боротьби з дронами та пальне: НАТО передасть Україні новий пакет військової допомоги

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

Країни-члени НАТО передадуть Україні додатковий пакет військової допомоги, який включатиме системи боротьби з дронами, засоби зв’язку та пальне.

Про це в інтерв’ю сербському ресурсу Kurir повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

– Союзники продовжать надавати значну військову та фінансову допомогу. НАТО надасть комплексний пакет допомоги, який включатиме засоби безпеки, пальне, медичне приладдя та захисні жилети, обладнання проти мін, хімічних та біологічних загроз, а також сотні портативних систем боротьби з дронами, – сказав він.

Столтенберг додав, що у довгостроковій перспективі західні союзники допоможуть Україні перейти від радянської техніки до сучасного обладнання НАТО.

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Крім цього, в Альянсі хочуть покращити оперативну сумісність та ще більше зміцнити інститути оборони та безпеки України.

Раніше стало відомо, що Євросоюз виділив Україні €1,59 млрд фіндопомоги.

За словами президентки Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, ці кошти допоможуть відновити інфраструктуру та надання послуг, а також підтримувати енергетичні, транспортні та освітні проекти на майбутнє.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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