Загострення на кордоні Косова та Сербії: Вучич закликав “шукати миру” та пригрозив косовцям

Липень, 31 в 22:49

Президент Сербії Олександр Вучич зробив заяву у зв’язку із загостренням на кордоні цієї країни з частково визнаним Косово. У ньому він закликав “шукати миру” і пригрозив косовцям, що якщо війна все ж таки почнеться, то “переможе Сербія”.

– Давайте намагатимемося зберегти мир за будь-яку ціну. Спробуємо ще раз спитати у всіх. Я прошу албанців зрозуміти, прошу сербів не піддаватися на провокації і не робити нічого, що може призвести до якогось конфлікту, – сказав сербський президент.

Водночас він звернувся не до самого Косова, а до представників країн, які визнали незалежність цієї країни, закликаючи їх “трохи подбати про міжнародне право”, натякаючи таким чином на уявну несамостійність косовської влади у прийнятті ними рішень.

Він попросив їх “не дозволити викликати конфлікт”, називаючи представників Косова – “підопічними” цих неназваних країн.

Зараз дивляться

– Все, що я можу сказати, це те, що ми молитимемося за мир і шукатимемо миру. Але одразу вам скажу, здачі не буде, і переможе Сербія, – пригрозив Вучич.

Він також сказав, що відреагує на “гоніння, знущання та вбивства сербів” у Косово, маючи на увазі можливість втручання Сербії у те, що відбувається в частково визнаній сусідній країні, якщо вирішить, що з сербами там погано поводяться.