Август, 02 в 12:57

Черноморский флот РФ вряд ли сможет организовывать громкие публичные мероприятия во время войны против Украины.

Такой вывод разведка Министерства обороны Великобритании обнародовала в своей сводке 2 августа на фоне сообщений об отмененном параде РФ во временно оккупированном Крыму.

– Сообщение об ударе по штабу Черноморского флота России в оккупированном Севастополе в День Военно-морского флота РФ является очередной неудачей Черноморского флота в войне против Украины, которая продолжается уже более пяти месяцев. Еще одной была потеря флагмана – крейсера Москва – в апреле 2022 года, – отметили в британской разведке.

Напомним, 31 июля Кремль отменил празднование Дня Военно-морского флота РФ якобы из-за удара украинского беспилотника по штабу Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе.

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В ВМС Вооруженных сил Украины заявили, что такой повод в РФ придумали, потому что не рискнули устраивать празднования, чтобы из-за страха перед ВСУ в очередной раз не опозориться перед всем миром.

Украинская сторона подчеркнула, что такими сообщениями Россия признает недееспособной свою противовоздушную оборону и подвергает еще большему сомнению существование Крымского моста.

Флагман Черноморского флота РФ – крейсер Москва – загорелся и затонул после поражения двумя ракетами Р-360 Нептун 13 апреля.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 160-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Ministry of Defence