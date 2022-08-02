Британська розвідка: Не варто чекати на гучні заходи після скасованого параду в Криму

Серпень, 02 в 12:57

Чорноморський флот РФ навряд чи зможе організовувати гучні публічні заходи під час війни проти України.

Такий висновок розвідка Міністерства оборони Великої Британії оприлюднила в своєму зведенні 2 серпня на тлі повідомлень про скасований парад РФ у тимчасово окупованому Криму.

– Повідомлення про удар по штабу Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі в День Військово-морського флоту РФ є черговою невдачею Чорноморського флоту у війні проти України, що триває вже понад п’ять місяців. Ще однією була втрата флагмана – крейсера Москва – у квітні 2022 року, – зазначили в британській розвідці.

Нагадаємо, 31 липня Кремль скасував святкування Дня Військово-морського флоту РФ нібито через удар українського безпілотника по штабу Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі.

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У ВМС Збройних сил України заявили, що такий привід у РФ вигадали, бо не ризикнули влаштовувати святкування, аби через страх перед ЗСУ вкотре не зганьбитися перед усім світом.

Українська сторона наголосила, що такими повідомленнями Росія визнає недієздатною свою протиповітряну оборону та ставить під ще більший сумнів існування Кримського мосту.

Флагман Чорноморського флоту РФ – крейсер Москва – зайнявся та затонув після ураження двома ракетами Р-360 Нептун 13 квітня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 160-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence