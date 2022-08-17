Август, 17 в 11:25

В результате авиаударов Турции по пограничному пункту в Сирии погибли 11 человек. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на правозащитную организацию Сирийская обсерватория по правам человека.

Как пишет издание The New Arab, сирийские демократические силы, возглавляемые курдами, заявили, что турецкие военные самолеты нанесли 12 авиаударов по позициям сирийской армии, которые дислоцируются на пограничной полосе к западу от Кобане.

Этот город контролируют курды на границе с Турцией.

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Тем временем турецкое издание Duvar сообщило, что из громкоговорителей мечетей в приграничном районе Каркамыш турецкой провинции Газиантеп, граничащем с Сирией, было сделано объявление о проведении военной операции.

Но губернатор Газиантепа Давут Гюль заявил, что объявления в мечетях “превысили свое предназначение”, ведь комендантского часа и внештатной ситуации нет. По его словам, в отношении ответственных за это объявление должностных лиц начато расследование.

Тем временем в соцсетях появились фото и видео движения колонн турецкой военной техники. Отмечается, что одна из колонн движется в направлении района Африн.

Напомним, еще в октябре 2019 года Турция заявила, что начала военную операцию в северных районах Сирии, которые контролируются курдскими Сирийскими демократическими силами.

Тогда в Анкаре объяснили, что хотят создать на территории Сирии так называемую безопасную зону, очистив ее от курдских боевиков, которых турецкие чиновники считают террористами.

С 2016 года Турция провела несколько военных операций против курдских Отрядов народной самообороны (YPG), которые Анкара считает сирийским ответвлением запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК).