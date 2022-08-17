Серпень, 17 в 11:25

Унаслідок авіаударів Туреччини по прикордонному пункті в Сирії загинуло 11 людей. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на правозахисну організацію Сирійська обсерваторія з прав людини.

Як пише видання The New Arab, сирійські демократичні сили, які очолюють курди, заявили, що турецькі військові літаки завдали 12 авіаударів по позиціях сирійської армії, які дислокуються на прикордонній смузі на захід від Кобане.

Саме це місто контролюють курди на кордоні з Туреччиною.

Зараз дивляться

Тим часом турецьке видання Duvar повідомило, що з гучномовців мечетей у прикордонному районі Каркамиш турецької провінції Газіантеп, який межує із Сирією, було зроблено оголошення про проведення воєнної операції.

Але губернатор Газіантепа Давут Гюль заявив, що оголошення в мечетях “перевищили своє призначення”, адже комендантської години і позаштатної ситуації немає. За його словами, щодо відповідальних за це оголошення посадових осіб розпочато розслідування.

Тим часом у соцмережах з’явилися фото та відео руху колон турецької військової техніки. Зазначається, що одна з колон рухається у напрямку району Афрін.

Нагадаємо, ще у жовтні 2019 року Туреччина заявила, що розпочала військову операцію у північних районах Сирії, які контролюються курдськими Сирійськими демократичними силами.

Тоді в Анкарі пояснили, що хочуть створити на території Сирії так звану безпечну зону, очистивши її від курдських бойовиків, яких турецькі чиновники вважають терористами.

З 2016 року Туреччина провела кілька військових операцій проти курдських Загонів народної самооборони (YPG), які Анкара вважає сирійським відгалуженням забороненої Робітничої партії Курдистану (РПК).