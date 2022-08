Унаслідок авіаударів Туреччини по прикордонному пункті в Сирії загинуло 11 людей. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на правозахисну організацію Сирійська обсерваторія з прав людини.

Як пише видання The New Arab, сирійські демократичні сили, які очолюють курди, заявили, що турецькі військові літаки завдали 12 авіаударів по позиціях сирійської армії, які дислокуються на прикордонній смузі на захід від Кобане.

Саме це місто контролюють курди на кордоні з Туреччиною.

Тим часом турецьке видання Duvar повідомило, що з гучномовців мечетей у прикордонному районі Каркамиш турецької провінції Газіантеп, який межує із Сирією, було зроблено оголошення про проведення воєнної операції.

Але губернатор Газіантепа Давут Гюль заявив, що оголошення в мечетях “перевищили своє призначення”, адже комендантської години і позаштатної ситуації немає. За його словами, щодо відповідальних за це оголошення посадових осіб розпочато розслідування.

Тим часом у соцмережах з’явилися фото та відео руху колон турецької військової техніки. Зазначається, що одна з колон рухається у напрямку району Афрін.

One of the Turkish convoys entered #Afrin area#Syria #Aleppo pic.twitter.com/dIWDPqcj3d

— Idlib Calling (@IdlibCalling) August 16, 2022