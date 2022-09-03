Штайнмайер согласовал кандидатуру нового посла Украины в Германии – СМИ
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер согласовал кандидатуру нового посла Украины в ФРГ Алексея Макеева.
Согласно данным издания Welt, к исполнению обязанностей Алексей Макеев должен приступить 15 октября.
О его аккредитации украинская сторона попросила правительство Германии в День Независимости Украины 24 августа.
С официальным письмом Украина обратилась после того, как 9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил пятерых дипломатов, среди которых был и посол Украины в Германии Андрей Мельник.
Последний занимал должность почти восемь лет – с 2014 года.
За время, пока продолжается полномасштабное вторжение РФ в Украину, Андрей Мельник активно критиковал политику Германии в отношении России и выражал недовольство тем, что немецкое правительство нерешительно поддерживает Украину.
Что известно об Алексее Макееве
Новому послу Украины в Германии 46 лет.
На дипломатической службе – с 21-летнего возраста, сразу после того, как овладел специальностью Международные отношения в киевском вузе.
Свободно владеет немецким языком и уже работал дипломатом в Берлине.
В 2014 году назначен начальником политического департамента МИД.
Два года являлся специальным представителем правительства по вопросам политики международных санкций.
Источник: Welt
Фото: Алексей Макеев