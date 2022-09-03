Штайнмаєр погодив кандидатуру нового посла України в Німеччині – ЗМІ

Вересень, 03 в 11:55

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр погодив кандидатуру нового посла України у ФРН Олексія Макеєва.

За даними видання Welt, до виконання обов’язків Олексій Макеєв має стати 15 жовтня.

Про його акредитацію українська сторона просила уряд Німеччини в День Незалежності України 24 серпня.

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Із офіційним листом Україна звернулась після того, як 9 липня президент України Володимир Зеленський звільнив п’ятьох дипломатів, серед яких був і посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Останній перебував на посаді майже вісім років – із 2014 року.

За час, поки триває повномасштабне вторгнення РФ до України, Андрій Мельник активно критикував політику Німеччини щодо Росії та висловлював невдоволення тим, що німецький уряд нерішуче підтримує Україну.

Що відомо про Олексія Макеєва

Новому послу України в Німеччині 46 років.

На дипломатичній службі – із 21-річного віку, одразу після того, як опанував спеціальність Міжнародні відносини в київському виші.

Вільно володіє німецькою мовою та вже працював дипломатом у Берліні.

У 2014 році був призначений начальником політичного департаменту МЗС.

Два роки був спеціальним представником уряду з питань політики міжнародних санкцій.

Джерело: Welt

Фото: Олексій Макеєв