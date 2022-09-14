Сентябрь, 14 в 12:27

Европейский Союз не продлил срок действия санкций против бывшего президента-беглеца Украины Виктора Януковича, его сына Александра, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артема.

Они были введены в марте 2014 года за хищение госсредств. Но 6 сентября этого года срок применения ограничительных мер закончился.

Поэтому из перечня лиц, на которых распространяются санкции ЕС за ненадлежащее использование бюджетных фондов или связанные с этим служебные злоупотребления, изъяли Виктора Януковича, Виктора Пшонку, Александра Януковича и Артема Пшонку.

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Однако другие санкции ЕС против бывшего президента Украины Виктора Януковича сохраняются. В частности, те, которые были введены за роль в подрыве или становлении угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, стабильности и безопасности государства.

Напомним, в июне этого года прокуратура завершила досудебное расследование по делу о захвате государственной власти против бывшего президента Украины Виктора Януковича.

А на днях Кабмин предложил ужесточить санкции против Януковича и приближенного к нему олигарха Сергея Курченко.

Источник: Официальный журнал ЕС