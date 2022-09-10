Сентябрь, 10 в 16:55

Кабинет министров Украины предлагает расширить санкции против бывшего президента-беглеца Виктора Януковича, приближенного к нему олигарха Сергея Курченко, экс-министра обороны Павла Лебедева, а также против приближенного к Кремлю российского олигарха Олега Дерипаски.

Сначала такие предложения рассмотрела Межведомственная рабочая группа по реализации государственной санкционной политики, которая действует с конца августа. А сегодня решение приняло правительство.

Как известно, в мае этого года Верховная Рада поддержала изменения в законодательство для взыскания в доход Украины активов лиц, находящихся под украинскими санкциями.

Сейчас смотрят

– Сегодня мы использовали новые возможности, заложенные этими изменениями, для усиления санкций против экс-президента Украины Виктора Януковича и приближенных к нему Сергея Курченко и бывшего министра обороны Павла Лебедева, а также российского бизнесмена из окружения Путина Олега Дерипаски, – отметила глава рабочей группы, министр экономики Юлия Свириденко.

Предложения по ужесточению санкций правительство внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как объяснил премьер Денис Шмыгаль, речь идет о блокировании активов Януковича, Курченко, Лебедева и Дерипаски. Также будут заблокированы активы, к которым они могут быть причастны через других физических или юридических лиц.

Таким образом, новое решение значительно усилит ограничительные меры, ранее введенные против Януковича и его окружения. Они больше не смогут распоряжаться активами через посторонних лиц.

Новые санкции вступят в силу после решения СНБО, введенного в силу указом президента Украины. После этого, согласно новому законодательству, можно будет окончательно конфисковать все имущество подсанкционных лиц на территории нашего государства.

Недавно Кабмин уже направил на рассмотрение СНБО предложения по санкциям против экс-главы МВД Украины Виталия Захарченко и Росатома.

Как известно, СНБО в марте 2021 года утвердил персональные санкции против Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова, Сергея Курченко и ряда других украинских чиновников того времени.

Впоследствии данное решение ввел в действие президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте Украина вводит санкции против корпорации Росатом

Источник: Денис Шмыгаль