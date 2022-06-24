Июнь, 24 в 15:57

Прокуратура завершила досудебное расследование по делу о захвате государственной власти против бывшего президента Украины Виктора Януковича с помощью экс-заместителя министра юстиции.

По данным Офиса генерального прокурора, в течение сентября-октября 2010 года экс-президент с помощью других лиц захватил госвласть, вернув действие Конституции 1996 года. Из-за этого увеличились полномочия, которые ранее имели органы законодательной и исполнительной власти.

Бывшие чиновники уже долгое время прячутся от суда, поэтому досудебное расследование проводилось по заочной процедуре. Стороне защиты предоставили доступ к материалам расследования.

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После ознакомления следователи планируют направить обвинительный акт для возможности рассмотрения дела в случае дальнейшего отсутствия подозреваемого бывшего президента и экс-замминистра юстиции.

Прокуратура продолжает рассмотрение уголовного производства по обстоятельствам захвата экс-президентом государственной власти (по ч. 1 ст. 109, ч. 5 ст. 27 действующего Уголовного кодекса Украины). Наибольшее наказание по статьям предусматривает тюремное заключение сроком до 10 лет с возможной конфискацией имущества.