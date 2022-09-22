Страны G7 не признают “референдумы” на оккупированных территориях Украины

Сентябрь, 22 в 17:14

Страны Группы семи (G7) не признают псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок после встречи министров G7 в Нью-Йорке, на которой председательствовала Германия.

Она отметила, что любая аннексия территории является грубым нарушением суверенитета Украины и Устава ООН.

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— Министры иностранных дел Большой семерки и верховный представитель решительно осудили заявление России о проведении фиктивных референдумов на суверенной территории Украины, которая временно находится под контролем России. Какие-либо референдумы, проводимые в условиях российского военного присутствия, запугивания и принудительной депортации, не могут быть свободными или справедливыми, – говорится в заявлении стран Группы семи.

В заявлении отмечается, что страны G7 будут вводить санкции против России, а также оказывать экономическое и политическое давление на страну-агрессора.

— Министры G7 выразили сожаление по поводу умышленных эскалационных шагов России, включая частичную мобилизацию резервистов и безответственную ядерную риторику. Россия должна немедленно прекратить агрессию, вывести свои войска и военную технику из Украины и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, — говорится в заявлении.

Напомним, что 20 сентября боевики террористических “ЛНР” и “ДНР” объявили даты своих псевдореферендумов. Фейковые голосования пройдут с 23 по 27 сентября.

О проведении “референдумов” в эти же дни заявили и так называемые власти Херсонской области. На 23-27 сентября оккупанты запланировали псевдореферендум и в Запорожской области.