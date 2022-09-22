Страны G7 не признают “референдумы” на оккупированных территориях Украины
Страны Группы семи (G7) не признают псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины.
Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок после встречи министров G7 в Нью-Йорке, на которой председательствовала Германия.
Она отметила, что любая аннексия территории является грубым нарушением суверенитета Украины и Устава ООН.
— Министры иностранных дел Большой семерки и верховный представитель решительно осудили заявление России о проведении фиктивных референдумов на суверенной территории Украины, которая временно находится под контролем России. Какие-либо референдумы, проводимые в условиях российского военного присутствия, запугивания и принудительной депортации, не могут быть свободными или справедливыми, – говорится в заявлении стран Группы семи.
В заявлении отмечается, что страны G7 будут вводить санкции против России, а также оказывать экономическое и политическое давление на страну-агрессора.
— Министры G7 выразили сожаление по поводу умышленных эскалационных шагов России, включая частичную мобилизацию резервистов и безответственную ядерную риторику. Россия должна немедленно прекратить агрессию, вывести свои войска и военную технику из Украины и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, — говорится в заявлении.
Напомним, что 20 сентября боевики террористических “ЛНР” и “ДНР” объявили даты своих псевдореферендумов. Фейковые голосования пройдут с 23 по 27 сентября.
О проведении “референдумов” в эти же дни заявили и так называемые власти Херсонской области. На 23-27 сентября оккупанты запланировали псевдореферендум и в Запорожской области.