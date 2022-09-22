Країни G7 не визнають “референдуми” на окупованих територіях України

Вересень, 22 в 17:14

Країни Групи семи (G7) не визнають псевдореферендуми на окупованих територіях України.

Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок після зустрічі міністрів G7 у Нью-Йорку, на якій головувала Німеччина.

Вона наголосила на тому, що будь-яка анексія території є грубим порушенням суверенітету України та Статуту ООН.

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– Міністри закордонних справ Великої сімки та верховний представник рішуче засудили заяву Росії про проведення фіктивних референдумів на суверенній території України, яка тимчасово перебуває під контролем Росії. Будь-які референдуми, які проводяться в умовах російської військової присутності, залякування та примусової депортації, не можуть бути вільними чи справедливими, – йдеться у заяві країн Групи семи.

У заяві зазначається, що країни G7 запроваджуватимуть санкції проти Росії, а також чинитимуть економічний і політичний тиск на країну-агресора.

– Міністри G7 висловили жаль з приводу навмисних ескалаційних кроків Росії, включаючи часткову мобілізацію резервістів і безвідповідальну ядерну риторику. Росія має негайно припинити свою агресію, вивести свої війська та військову техніку з України та поважати суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що 20 вересня бойовики терористичних “ЛНР” та “ДНР” оголосили дати своїх псевдореферендумів. Фейкові голосування відбудуться з 23 до 27 вересня.

Про проведення “референдумів” у ці ж дні заявила і так звана влада Херсонської області. На 23-27 вересня окупанти запланували псевдореферендум у Запорізькій області.