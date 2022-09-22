Країни G7 не визнають “референдуми” на окупованих територіях України
Країни Групи семи (G7) не визнають псевдореферендуми на окупованих територіях України.
Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок після зустрічі міністрів G7 у Нью-Йорку, на якій головувала Німеччина.
Вона наголосила на тому, що будь-яка анексія території є грубим порушенням суверенітету України та Статуту ООН.
– Міністри закордонних справ Великої сімки та верховний представник рішуче засудили заяву Росії про проведення фіктивних референдумів на суверенній території України, яка тимчасово перебуває під контролем Росії. Будь-які референдуми, які проводяться в умовах російської військової присутності, залякування та примусової депортації, не можуть бути вільними чи справедливими, – йдеться у заяві країн Групи семи.
У заяві зазначається, що країни G7 запроваджуватимуть санкції проти Росії, а також чинитимуть економічний і політичний тиск на країну-агресора.
– Міністри G7 висловили жаль з приводу навмисних ескалаційних кроків Росії, включаючи часткову мобілізацію резервістів і безвідповідальну ядерну риторику. Росія має негайно припинити свою агресію, вивести свої війська та військову техніку з України та поважати суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, – йдеться у заяві.
Нагадаємо, що 20 вересня бойовики терористичних “ЛНР” та “ДНР” оголосили дати своїх псевдореферендумів. Фейкові голосування відбудуться з 23 до 27 вересня.
Про проведення “референдумів” у ці ж дні заявила і так звана влада Херсонської області. На 23-27 вересня окупанти запланували псевдореферендум у Запорізькій області.