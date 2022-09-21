Повлияют ли псевдореферендумы на ситуацию в Украине и что ждет РФ в случае использования ядерного оружия — Данилов
Если оккупанты все же проведут псевдореферендумы на оккупированных территориях, то это никак не изменит внутриполитическую ситуацию в Украине.
Об этом в эфире Єдиних новин сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
— Проведение псевдореферендумов не повлияет на нашу внутриполитическую ситуацию, последствий никаких этих процессов, которые они называют референдумом, не будет, ведь это не имеет никакого отношения к референдуму. Его могут проводить только Центральная избирательная комиссия нашей страны, – говорит Данилов.
Также он отметил, что те украинцы, которые помогают врагу в организации псевдореферендумов, будут отвечать по закону — это только вопрос времени.
Кроме того, Данилов прокомментировал угрозы Кремля относительно использования ядерного оружия.
— Если они только отважатся это сделать, то конец РФ наступит в ближайшее время. Ответ мира будет мгновенным, – говорит он.