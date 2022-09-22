Российские резервисты разлетятся от первой встречи с украинской артиллерией — аналитики

Сентябрь, 22 в 11:04

Президент РФ Владимир Путин может призвать сколько угодно военных. Однако у России нет возможности в ближайшее время провести для новых формирований учения и обеспечить их оружием, необходимым для ведения боевых действий в Украине.

Такое мнение высказал Алекс Лорд – специалист по Европе и Евразии британской аналитической фирмы Sibylline.

– Российские войска сейчас не вооружены для быстрого и эффективного развертывания 300 тыс. резервистов. Россия уже борется за эффективное оснащение своих профессиональных сил в Украине после значительных потерь техники во время войны, – объяснил он.

Эксперты считают, что даже если бы у россиян было все необходимое оборудование, оружие и мотивация у военных, быстро подготовить 300 тыс. солдат к бою было бы невозможно.

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В частности, бывший аудитор по контролю качества Агентства по управлению оборонными контрактами США Трент Теленко подчеркнул, что ни дополнительных офицеров, ни средств, необходимых для массовой мобилизации, сейчас в России нет.

В то же время Алекс Лорд добавил, что на сбор, обучение и развертывание российских резервистов уйдет не менее трех месяцев.

— В это время мы будем в разгаре украинской зимы. Поэтому вряд ли увидим, что прибытие резервистов повлияет на ситуацию на поле боя к весне 2023 года. Но даже тогда они, вероятно, будут плохо обучены и плохо экипированы, – предполагает он.

Марк Хертлинг, бывший генерал армии США, обратил внимание на плохую подготовку россиян. В частности, он отметил ужасное руководство.

А Теленко добавил, что новые мобилизованные войска, скорее всего, станут лишь последними потерями в путинской войне.