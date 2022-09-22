Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ

Российские резервисты разлетятся от первой встречи с украинской артиллерией — аналитики

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Российские резервисты разлетятся от первой встречи с украинской артиллерией — аналитики
Фото: Depositphotos

Президент РФ Владимир Путин может призвать сколько угодно военных. Однако у России нет возможности в ближайшее время провести для новых формирований учения и обеспечить их оружием, необходимым для ведения боевых действий в Украине.

Такое мнение высказал Алекс Лорд – специалист по Европе и Евразии британской аналитической фирмы Sibylline.

– Российские войска сейчас не вооружены для быстрого и эффективного развертывания 300 тыс. резервистов. Россия уже борется за эффективное оснащение своих профессиональных сил в Украине после значительных потерь техники во время войны, – объяснил он.

Эксперты считают, что даже если бы у россиян было все необходимое оборудование, оружие и мотивация у военных, быстро подготовить 300 тыс. солдат к бою было бы невозможно.

Сейчас смотрят
Читайте
Не хватит экипировки: в МВД объяснили, почему у РФ будут проблемы с мобилизацией

В частности, бывший аудитор по контролю качества Агентства по управлению оборонными контрактами США Трент Теленко подчеркнул, что ни дополнительных офицеров, ни средств, необходимых для массовой мобилизации, сейчас в России нет.

В то же время Алекс Лорд добавил, что на сбор, обучение и развертывание российских резервистов уйдет не менее трех месяцев.

— В это время мы будем в разгаре украинской зимы. Поэтому вряд ли увидим, что прибытие резервистов повлияет на ситуацию на поле боя к весне 2023 года. Но даже тогда они, вероятно, будут плохо обучены и плохо экипированы, – предполагает он.

Марк Хертлинг, бывший генерал армии США, обратил внимание на плохую подготовку россиян. В частности, он отметил ужасное руководство.

А Теленко добавил, что новые мобилизованные войска, скорее всего, станут лишь последними потерями в путинской войне.

– Неподготовленные российские военные с автоматами и без радиостанций разлетятся при первом же ударе украинской артиллерии или бронетехники, – убежден он.

Читайте
Мобилизация в РФ не помешает ВСУ освободить большинство территорий к зиме – ISW

Источник: CNN
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка