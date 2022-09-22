Сентябрь, 22 в 9:08

Частичная мобилизация в РФ не помешает Украине освободить большую часть оккупированной территории к зиме.

Такой прогноз после заявлений президента РФ Владимира Путина 21 сентября озвучили эксперты Института изучения войны (ISW).

По убеждению аналитиков, объявление о частичной мобилизации выявило множество проблем, с которыми Россия сталкивается во время ее неудачного вторжения в Украину.

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И решить их в ближайшие месяцы, полагают в ISW, Москве вряд ли удастся.

Специалисты уверены: приказ Путина мобилизовать часть “подготовленного” резерва России, то есть лиц, прошедших срочную службу, не придаст значительной боевой мощи России.

– Этого резерва может быть достаточно, чтобы в 2023 году поддерживать нынешний уровень российской военной силы, компенсируя потери россиян, хотя даже об этом нельзя с уверенностью говорить, – отмечают в Институте изучения войны.

Нельзя утверждать и то, что эти силы внезапно перебросят на фронт, чтобы это могло резко изменить ход войны.

Тем более, что процесс подготовки резервистов, которых после гражданской жизни нужно привести в боевую готовность, должен длиться недели, если не месяцы.

– Российская обязательная военная служба длится всего один год, а это очень мало, чтобы научиться быть солдатами, – заявляют аналитики.

Отсутствие переподготовки после этого периода с течением времени ускоряет деградацию приобретенных солдатских навыков.

– Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил о намерении призвать резервистов с “боевым опытом”, но в России очень мало резервистов имеют боевой опыт, кроме тех, которые сейчас воюют в Украине, – добавляют специалисты.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 211-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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