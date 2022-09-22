Російські резервісти розлетяться від першої зустрічі з українською артилерією – аналітики

Вересень, 22 в 11:04

Президент РФ Володимир Путін може призвати скільки завгодно військових. Однак у Росії немає можливості найближчим часом провести для нових формувань навчання і забезпечити їх зброєю, необхідною для ведення бойових дій в Україні.

Таку думку висловив Алекс Лорд – спеціаліст по Європі та Євразії британської аналітичної фірми Sibylline.

– Російські війська наразі не озброєні для швидкого та ефективного розгортання 300 тис. резервістів. Росія вже бореться за ефективне оснащення своїх професійних сил в Україні після значних втрат техніки під час війни, – пояснив він.

Експерти вважають, що навіть якби росіяни мали все необхідне обладнання, зброю та мотивацію серед військових, швидко підготувати 300 тис. солдатів до бою було б неможливо.

Зараз дивляться

Зокрема, колишній аудитор з контролю якості Агентства з управління оборонними контрактами США Трент Теленко наголосив, що ні додаткових офіцерів, ні засобів, необхідних для масової мобілізації, зараз у Росії немає.

Водночас Алекс Лорд додав, що на збір, навчання та розгортання російських резервістів знадобиться не менше трьох місяців.

– У цей час ми будемо в розпалі української зими. Тому навряд чи побачимо, що прибуття резервістів вплине на ситуацію на полі бою до весни 2023 року. Але навіть тоді вони, ймовірно, будуть погано навчені і погано екіпіровані, – припускає він.

Марк Гертлінг, колишній генерал армії США, звернув увагу на погану підготовку росіян. Зокрема, він відзначив жахливе керівництво.

А Теленко додав, що нові мобілізовані війська, найімовірніше, стануть лише останніми втратами у путінській війні.