Сентябрь, 21 в 23:57

Министерство внутренних дел Украины прогнозирует, что во время первой волны мобилизации в РФ могут мобилизовать около 40-50 тысяч резервистов, поскольку на большее количество просто не хватит экипировки.

Об этом в эфире телемарафона рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

— Мы должны понимать, что эта мобилизация в 300 тысяч резервистов не означает, что завтра все они появятся на линии соприкосновения. В первую очередь попадают военные специальности, поэтому, думаю, эта волна будет на 40-50 тысяч, — отметил он.

Советник главы МВД добавил, что Россия не сможет быстро собрать большое количество военных, потому что командование РФ нет возможности найти необходимое количество экипировки и провести обучение солдат для отправки на фронт.

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— Целью мобилизации для России является стабилизация линии фронта, чтобы не дать украинским военным продвинуться вперед, — пояснил Денисенко.

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о проведении на территории России частичной мобилизации. В ряды оккупантов в Кремле хотят привлечь 300 тыс. россиян.

Перед этим террористы из “ЛДНР” объявили о намерении провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины, а именно Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

Западные лидеры уже отреагировали на новые намерения Путина провести мобилизацию. Большинство из них призвали усилить военную помощь Украине, а планы Кремля считает провальными, если Москве приходится объявлять мобилизацию.