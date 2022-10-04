Венгрия не сможет отказаться от российского газа до 2050 года – власти

Октябрь, 04 в 19:24

Министр технологий и промышленности Венгрии Ласло Палкович заявил, что его страна хочет отказаться от импорта газа из РФ только к 2050 году. Сделать это планируют за счет широкомасштабной электрификации страны.

Об этом пишет Economic Times.

Отмечается, что Венгрия является самой зависимой от российских энергоносителей страной-членом Евросоюза. По долгосрочному соглашению с Россией она получает 4,5 млрд кубометров газа РФ в год.

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Палкович сообщил, что Венгрия пересмотрит свою энергетическую стратегию уже в первом квартале следующего года.

Таким образом там будут постепенно ограничивать зависимость от газа и увеличивать производство электроэнергии с использованием атомных и солнечных электростанций.

Сообщается, что на капитальный ремонт энергосистемы Венгрии придется потратить около 24 млрд евро, 16 из которых поступит от ЕС.

Так, к 2030 году Венгрия хочет сократить долю газа из РФ до 26% с 35% в прошлом году (примерно на 2,4 кубометров).