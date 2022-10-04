Угорщина не зможе відмовитися від російського газу до 2050 року – влада
Міністр технологій та промисловості Угорщини Ласло Палкович заявив, що його країна хоче відмовитися від імпорту газу з РФ лише з 2050 року. Зробити це планують завдяки широкомасштабній електрифікації країни.
Про це пише Economic Times.
Зазначається, що Угорщина є найбільш залежною від російських енергоносіїв країною-членом Євросоюзу. За довгостроковою угодою з Росією вона отримує 4,5 млрд кубометрів газу РФ на рік.
Палкович повідомив, що Угорщина перегляне свою енергетичну стратегію вже у першому кварталі наступного року.
Таким чином там поступово обмежуватимуть залежність від газу та збільшуватимуть виробництво електроенергії з використанням атомних та сонячних електростанцій.
Повідомляється, що на капітальний ремонт енергосистеми Угорщини доведеться витратити близько €24 млрд, 16 з яких надійде від ЄС.
Так, до 2030 року Угорщина хоче скоротити частку газу з РФ до 26% з 35% минулого року (приблизно на 2,4 кубометрів).