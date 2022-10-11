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Факты / Світ

НАТО проведет учения по ядерному сдерживанию на следующей неделе – Столтенберг

Анастасия Гевко, редактор ленты
Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на следующей неделе Альянс собирается провести учения по ядерному сдерживанию.

Об этом Столтенберг сказал во время брифинга 11 октября.

Он отметил, что НАТО внимательно следит за ядерными силами РФ и пока не видит никаких изменений в ее позиции. Однако, Альянс продолжает сохранять бдительность в этом вопросе. 

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Столтенберг отметил, что будет председательствовать на очередном заседании группы ядерного планирования на этой неделе. А на следующей – пройдут давно запланированные учения Steadfast Noon. 

Генсек подчеркнул, что это регулярные учения, они проходят ежегодно.

Так, в 2021 году в рамках их проведения страны тренировали полеты с истребителями двойного назначения и обычными реактивными самолетами при поддержке самолетов наблюдения и дозаправки.

Столтенберг отметил, что основная цель ядерного сдерживания НАТО – сохранение мира, предотвращение принуждения и сдерживание агрессии.

– Завуалированные ядерные угрозы президента Путина опасны и безответственны. Россия знает, что ядерную войну невозможно выиграть и ее никогда нельзя вести, — резюмировал генсек НАТО.

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