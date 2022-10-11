НАТО проведе навчання з ядерного стримування наступного тижня – Столтенберг

Жовтень, 11 в 18:03

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що наступного тижня Альянс збирається провести навчання з ядерного стримування.

Про це Столтенберг сказав під час брифінгу 11 жовтня.

Він зазначив, що НАТО уважно стежить за ядерними силами РФ і поки що не бачить жодних змін у їх позиції. Однак Альянс продовжує зберігати пильність у цьому питанні.

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Столтенберг зазначив, що головуватиме на черговому засіданні групи ядерного планування цього тижня. А наступного – пройдуть давно заплановані навчання Steadfast Noon.

Генсек наголосив, що це регулярні навчання, вони відбуваються щороку.

Так, у 2021 році в рамках їх проведення країни тренували польоти з винищувачами подвійного призначення та звичайними реактивними літаками за підтримки літаків спостереження та дозаправки.

Столтенберг зазначив, що основною метою ядерного стримування НАТО є збереження миру, запобігання примусу та стримування агресії.