Скандал с латвийским мэром: назвал Крым российским и уклонялся от признания РФ агрессором

Ноябрь, 06 в 16:42

В Латвии мэр Даугавпилса – второго крупнейшего города страны – Андрейс Елксниньш назвал временно оккупированный Крымский полуостров российским, а также уклонялся от того, чтобы назвать Российскую Федерацию агрессором и виновником развязанной им войны.

Это произошло в эфире программы Kāpē, пишет Delfi.

Так, мэра несколько раз переспросили, хочет ли он победы Украины и, соответственно, поражения России в вооруженном конфликте, на что он несколько раз подряд сказал, что “в войне не будет победителей”, так как это человеческая трагедия.

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Когда же его попросили назвать, кто в этой войне агрессор, он заявил, что уже отвечал на эти вопросы. Ему пояснили, что сейчас крайне важно называть вещи своими именами.

– В Украине война – это ясно и очевидно, Россия ведет войну не на территории своей страны, это очевидно, – сказал Элксниньш.

Когда же его спросили о Крыме, он сказал: “Крым является частью Российской Федерации”.

На замечание, что практически все международное сообщество не признало оккупацию полуострова, он сказал, что хоть это и так, но “невозможно разделять факты, что его включили в состав РФ, и что весь мир продолжил после этого сотрудничать с Россией”.

На вопрос об ответственности России за убийства гражданских в Буче мэр ответил, что “за все, что произошло, ответственны и Россия, и Украина, и США”.

Его попросили разъяснить эту позицию – почему он считает жертву агрессии, Украину, тоже ответственной.

– За эту ситуацию отвечают все, прежде всего, дипломаты – потому что когда дипломаты терпят неудачу, начинает говорить оружие. Так было всегда. Поэтому в этой ситуации надо говорить о проигрыше дипломатии, – сказал Элксниньш.

Отметим, что Андрейс Елксниньш – представитель социал-демократической партии Saskaņa (Согласие), которая традиционно имела значительную поддержку среди русскоязычных жителей Латвии. Только на последних выборах в Сейм осенью 2022 года она не смогла преодолеть 5% барьер.

Источник: Delfi