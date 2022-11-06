Скандал із латвійським мером: назвав Крим російським та ухилявся від визнання РФ агресором

Листопад, 06 в 16:42

У Латвії мер Даугавпілса – другого найбільшого міста країни – Андрейс Елксніньш назвав тимчасово окупований Кримський півострів російським, а також ухилявся від того, щоб назвати Російську Федерацію агресором та винуватцем розв’язаної ним війни.

Це сталося в ефірі програми Kāpē, пише Delfi.

Так, мера кілька разів перепитали, чи хоче він перемоги України та, відповідно, поразки Росії у збройному конфлікті, на що він кілька разів поспіль сказав, що “у війні не буде переможців”, оскільки це людська трагедія.

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Коли його попросили назвати, хто в цій війні агресор, він заявив, що вже відповідав на ці питання. Йому пояснили, що зараз дуже важливо називати речі своїми іменами.

– В Україні війна – це ясно і очевидно, Росія веде війну не на території своєї країни, це очевидно, – сказав Елксніньш.

Коли його запитали про Крим, він сказав: “Крим є частиною Російської Федерації”.

На зауваження, що практично вся міжнародна спільнота не визнала окупацію півострова, він сказав, що хоч це й так, але “неможливо розділяти факти, що його включили до складу РФ, і що весь світ продовжив після цього співпрацювати з Росією”.

На питання про відповідальність Росії за вбивства цивільних у Бучі мер відповів, що “за все, що сталося, відповідальні і Росія, і Україна, і США”.

Його попросили роз’яснити цю позицію – чому він вважає жертву агресії, Україну, теж відповідальною.

– За цю ситуацію відповідають усі, насамперед, дипломати – бо коли дипломати зазнають невдачі, починає говорити зброя. Так було завжди. Тому в цій ситуації треба говорити про програш дипломатії, – сказав Елксніньш.

Зазначимо, що Андрейс Елксніньш є представником соціал-демократичної партії Saskaņa (Згода), яка традиційно мала значну підтримку серед російськомовних жителів Латвії. Лише на останніх виборах до Сейму восени 2022 року вона не змогла подолати 5% бар’єр.

Джерело: Delfi