Помощь будет: в Пентагоне заверили, что США не допустят блекаута в Украине

Ноябрь, 09 в 12:25

Конкретного плана пока нет, однако США с союзниками обсуждают возможность оказания помощи Украине из-за разрушения энергетической инфраструктуры в результате ракетных правительств РФ.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны США Патрик Райдер.

По его словам, ракетные удары РФ вывели из строя значительную часть энергосетей Украины, поэтому речь идет о помощи в виде генераторов, систем очистки воды, обогревателей и т. д.

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– Хотя мне нечего объявить сегодня, я могу сказать, что это обсуждается с точки зрения того, как США, союзники и партнеры могут помочь. Когда у нас будет что-то объявить, мы обязательно это опубликуем, – подчеркнул представитель Пентагона.

К слову, сегодня, 9 ноября, в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях будут действовать графики почасовых плановых отключений.

По данным Укрэнерго, аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются.

Источник: U.S. DepartmentofDefense