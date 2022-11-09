Аварийные отключения в городах 9 ноября не предусмотрены — Укренерго

Ноябрь, 09 в 0:57

9 ноября по всей Украине будут действовать графики почасовых плановых отключений.

Больше всего стабилизационных ограничений прогнозируют в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях.

– Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются. Следите за сообщениями своих операторов систем распределения, — говорится в сообщении Укрэнерго.

Отмечается, что ограничения потребителей позволяют снизить нагрузку на сети, обеспечить балансировку энергосистемы и избежать дополнительных аварий.

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— Помогите энергетикам держать баланс в энергосистеме, поврежденной вражескими обстрелами: бережно потребляйте электроэнергию и не включайте одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00 , – обращаются к украинцам в Укрэнерго.

Источник: Укрэнерго