Світ не може рухатись далі, поки триває війна – президент Індонезії відкрив саміт G20

Листопад, 15 в 6:54

15 листопада президент Індонезії Джоко Відодо відкрив саміт G20 на Балі.

У своєму вступному слові Джоко Відодо заявив, що якщо війна не закінчиться, світу буде важко рухатися вперед.

Президент Індонезії не згадав безпосередньо війну, яку Росія розв’язала проти України, однак відзначив, що “конфлікт має бути закінчено”.

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Нагадаємо, що вчора з’явилась інформація про те, що індонезійські політики та президент Джоко Відодо, зокрема, закликають західних лідерів пом’якшити риторику щодо Росії заради підписання спільної заяви після завершення саміту G20.

Зазначимо, що саміт Великої двадцятки триватиме 15-16 листопада на Балі.

Президент України Володимир Зеленський долучається до участі в саміті онлайн.

Росію представляє міністр закордонних справ Сергій Лавров.