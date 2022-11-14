Ноябрь, 13 в 23:37

Индонезийские политики и президент Джоко Видодо призывают западных лидеров смягчить риторику в отношении России ради подписания совместного заявления после завершения саммита G20.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на дипломатов.

— На американских, европейских, австралийских и японских должностных лиц оказывают давление индонезийские коллеги, в частности президент Джоко Видодо, чтобы они продемонстрировали гибкость и рассмотрели возможность использования менее жесткой риторики, чтобы Москва согласилась на коммюнике после завершения встречи, — отмечает издание.

По словам источников, заявление по итогам встречи будет расценено Видодо как “личный успех”, ведь он считает себя главой “самого сложного” саммита G20.

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Кроме того, Видодо стремится избежать изгнания России и превращения группы в G19, как это произошло с G8 после аннексии Россией украинского Крыма в 2014 году.

В то же время, Саудовская Аравия, Индия, Бразилия и Китай не хотят осуждать Россию.

— Пекин сочтет невозможным принятие какой-либо непосредственной критики в адрес России, — отмечает издание.

Отметим, что саммит Большой двадцатки (G20) пройдет 15-16 ноября на Бали. В мероприятии примет участие президент Украины Владимир Зеленский, его видеообращение будут транслировать в онлайн-формате.

Российский режим будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.