Ноябрь, 17 в 0:59

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что его государство не будет реализовывать статью 4 Североатлантического договора в связи с падением ракет в поселке Пшеводув, что находится рядом с госграницей Украины.

Об этом глава правительства Польши сказал в интервью телеканалу TVP Info.

— Мы проводим консультации постоянно, но в рамках оборонного договора есть статья 4, которая заставляет стороны консультироваться в чрезвычайных ситуациях. Мы вчера вечером приняли такое решение: мы проверяем основания для применения статьи 4, если есть основания, то наш посол мог бы ее применить, — сказал Моравецкий.

Он добавил, что развитие событий показало, нападение на польскую территорию “не было преднамеренным”, и поэтому Варшава не реализовывала статью 4 договора НАТО.

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По его словам, это было положительно воспринято союзниками Польши по Альянсу.

Матеуш Моравецкий также заявил, что союзники Польши предлагали оказать помощь в усилении противовоздушной обороны и отслеживании воздушных угроз.

Глава правительства Польши добавил, что после инцидента в Пшеводуве нет гарантий, что подобная ситуация не повторится. Такая угроза, по его словам, существует, пока продолжается российско-украинская война.

Ранее власти Польши сообщали, что сейчас изучают основания, может ли она задействовать статью 4 Североатлантического договора после падения ракет на территории Польши. Статья 4 предусматривает проведение совместных консультаций сторон, когда, по мнению любого из государств-членов Альянса, “территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из Сторон угрожает опасность”.

Напомним, 15 ноября, во время массового обстрела Украины Россией, в польском Пшеводуве упала ракета, которая убила двух человек. Взрыв в польском поселке ориентировочно произошел в 15:40 по Варшаве и совпал с масштабной ракетной атакой РФ по Украине.

Президент Польши Анджей Дуда в среду заявил, что нет признаков умышленного нападения. Подобное заявление сделал и генсек НАТО Йенс Столтенберг, заявив об отсутствии признаков, что инцидент был результатом умышленной атаки.

В то же время президент Владимир Зеленский уверен, что удар по Польше нанесли не украинской ракетой.

Источник: TVP Info