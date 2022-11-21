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Токаев побеждает на выборах президента Казахстана — ЦИК

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Касим-Жомарт Токаєв
Фото: Depositphotos

В Центральной избирательной комиссии объявили предварительные итоги голосования на выборах президента Казахстана, прошедших 20 ноября.

Председатель ЦИК Нурлан Абдиров сообщил, что в голосовании приняли участие 8 300 046 человек, или 69,44 процента от общего числа избирателей.

По предварительным итогам кандидаты набрали:

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  • Каракат Абден — 206 206 голосов, или 2,60 процента;
  • Нурлан Ауесбаев — 176 116 голосов, или 2,22 процента;
  • Жигули Дайрабаев — 271 641 голос, или 3,42 процента;
  • Мейрам Кажыкен — 200 907 голосов, или 2,53 процента;
  • Касым-Жомарт Токаев — 6 456 392 голоса, или 81,31 процента;
  • Салтанат Турсынбекова — 168 731 голос, или 2,12 процента голосов.
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Источник: tengrinews.kz

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