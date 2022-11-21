Ноябрь, 21 в 9:07

Токаев побеждает на выборах президента Казахстана — ЦИК

В Центральной избирательной комиссии объявили предварительные итоги голосования на выборах президента Казахстана, прошедших 20 ноября. Председатель ЦИК Нурлан Абдиров сообщил, что в голосовании приняли участие 8 300 046 человек, или 69,44 процента от общего числа избирателей. По предварительным итогам кандидаты набрали: Сейчас смотрят Каракат Абден — 206 206 голосов, или 2,60 процента;

Нурлан Ауесбаев — 176 116 голосов, или 2,22 процента;

Жигули Дайрабаев — 271 641 голос, или 3,42 процента;

Мейрам Кажыкен — 200 907 голосов, или 2,53 процента;

Касым-Жомарт Токаев — 6 456 392 голоса, или 81,31 процента;

Салтанат Турсынбекова — 168 731 голос, или 2,12 процента голосов. Читайте В ISW объяснили, почему Путин защищает военных блогеров от Минобороны Источник: tengrinews.kz

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