Токаев побеждает на выборах президента Казахстана — ЦИК
Фото: Depositphotos
В Центральной избирательной комиссии объявили предварительные итоги голосования на выборах президента Казахстана, прошедших 20 ноября.
Председатель ЦИК Нурлан Абдиров сообщил, что в голосовании приняли участие 8 300 046 человек, или 69,44 процента от общего числа избирателей.
По предварительным итогам кандидаты набрали:
Сейчас смотрят
- Каракат Абден — 206 206 голосов, или 2,60 процента;
- Нурлан Ауесбаев — 176 116 голосов, или 2,22 процента;
- Жигули Дайрабаев — 271 641 голос, или 3,42 процента;
- Мейрам Кажыкен — 200 907 голосов, или 2,53 процента;
- Касым-Жомарт Токаев — 6 456 392 голоса, или 81,31 процента;
- Салтанат Турсынбекова — 168 731 голос, или 2,12 процента голосов.
Источник: tengrinews.kz