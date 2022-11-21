Листопад, 21 в 9:07

Токаєв перемагає на виборах президента Казахстану – ЦВК

У Центральній виборчій комісії оголосили попередні підсумки голосування на виборах президента Казахстану 20 листопада. Голова ЦВК Нурлан Абдіров повідомив, що у голосуванні взяли участь 8 300 046 осіб, або 69,44 відсотка від загальної кількості виборців. За попередніми підсумками кандидати набрали: Зараз дивляться Каракат Абден – 206 206 голосів, або 2,60 відсотка;

Нурлан Ауесбаєв – 176 116 голосів, або 2,22 відсотка;

Жигулі Дайрабаєв – 271 641 голос, або 3,42 відсотка;

Мейрам Кажикен – 200 907 голосів, або 2,53 відсотка;

Касим-Жомарт Токаєв – 6 456 392 голоси, або 81,31 відсотка;

Салтанат Турсинбекова – 168 731 голос, або 2,12 відсотка голосів. Читайте В ISW пояснили, чому Путін захищає військових блогерів від Міноборони Джерело: tengrinews.kz

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter