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Факти / Світ

Токаєв перемагає на виборах президента Казахстану – ЦВК

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Касим-Жомарт Токаєв
Фото: Depositphotos

У Центральній виборчій комісії оголосили попередні підсумки голосування на виборах президента Казахстану 20 листопада.

Голова ЦВК Нурлан Абдіров повідомив, що у голосуванні взяли участь 8 300 046 осіб, або 69,44 відсотка від загальної кількості виборців.

За попередніми підсумками кандидати набрали:

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  • Каракат Абден – 206 206 голосів, або 2,60 відсотка;
  • Нурлан Ауесбаєв – 176 116 голосів, або 2,22 відсотка;
  • Жигулі Дайрабаєв – 271 641 голос, або 3,42 відсотка;
  • Мейрам Кажикен – 200 907 голосів, або 2,53 відсотка;
  • Касим-Жомарт Токаєв – 6 456 392 голоси, або 81,31 відсотка;
  • Салтанат Турсинбекова – 168 731 голос, або 2,12 відсотка голосів.
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Джерело: tengrinews.kz

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