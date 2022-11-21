Токаєв перемагає на виборах президента Казахстану – ЦВК
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У Центральній виборчій комісії оголосили попередні підсумки голосування на виборах президента Казахстану 20 листопада.
Голова ЦВК Нурлан Абдіров повідомив, що у голосуванні взяли участь 8 300 046 осіб, або 69,44 відсотка від загальної кількості виборців.
За попередніми підсумками кандидати набрали:
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- Каракат Абден – 206 206 голосів, або 2,60 відсотка;
- Нурлан Ауесбаєв – 176 116 голосів, або 2,22 відсотка;
- Жигулі Дайрабаєв – 271 641 голос, або 3,42 відсотка;
- Мейрам Кажикен – 200 907 голосів, або 2,53 відсотка;
- Касим-Жомарт Токаєв – 6 456 392 голоси, або 81,31 відсотка;
- Салтанат Турсинбекова – 168 731 голос, або 2,12 відсотка голосів.
Джерело: tengrinews.kz