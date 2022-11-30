Блинкен назвал “варварством” атаки Путина на мирных жителей в Украине

Ноябрь, 30 в 16:21

Госсекретарь США Энтони Блинкен резко осудил нападения президента России Владимира Путина на мирных жителей Украины, назвав это варварством. Он также пообещал, что США и союзники по НАТО продолжат поддерживать Киев перед лицом попыток России “расколоть нашу коалицию”.

– Поскольку Украина продолжает набирать обороты на поле боя, президент Путин сосредоточил свой гнев и огонь на гражданском населении Украины. За последние несколько недель Россия разбомбила более трети энергосистемы Украины, погрузив миллионы людей в холод, во тьму, когда установились низкие температуры, – сказал Блинкен во время пресс-конференции на встрече министров иностранных дел НАТО в Бухаресте 30 ноября.

Госсекретарь подчеркнул, что жестокое обращение РФ с народом Украины является варварством.

Он напомнил, что 29 ноября правительство Соединенных Штатов пообещало предоставить оборудование на сумму более 50 миллионов долларов для поддержки электросистемы Украины. Блинкен добавил, что оборудование – генераторы, трансформаторы, запасные части – будет доставлено в Украину “не в течение нескольких месяцев, а в течение нескольких дней или недель”.

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По его словам, нападения на гражданскую инфраструктуру были частью путинской “методички”, направленной на то, чтобы заморозить и уморить голодом украинцев, а также заставить их покинуть свои дома, поднять цены на энергию и продукты питания по всему миру, а затем попытаться “расколоть нашу коалицию”.

– Президент Путин считает, что если он сможет просто поднять цену достаточно высоко, мир откажется от Украины, что он оставит их на произвол судьбы. Его стратегия не сработала и не сработает, – отметил Блинкен.

Союзники осознают, что заступаться за Украину означает нести тяжелые расходы, сказал американский госсекретарь. “Но цена бездействия будет намного выше”, добавил он.

Блинкен сказал, что дипломатия будет необходима, чтобы полностью положить конец войне России на Украине, но подчеркнул, что жестокие нападения России на украинских мирных жителей являются последней демонстрацией того, что президент Путин в настоящее время не заинтересован в содержательной дипломатии.