Блінкен назвав “варварством” атаки Путіна на мирних жителів в Україні

Листопад, 30 в 16:21

Держсекретар США Ентоні Блінкен різко засудив напади президента Росії Володимира Путіна на мирних жителів України, назвавши це варварством. Він також пообіцяв, що США та союзники по НАТО продовжать підтримувати Київ перед спробами Росії “розколоти нашу коаліцію”.

– Оскільки Україна продовжує набирати обертів на полі бою, президент Путін зосередив свій гнів та вогонь на цивільному населенні України. За останні кілька тижнів Росія розбомбила понад третину енергосистеми України, зануривши мільйони людей у ​​холод, у темряву, коли встановилися низькі температури, – сказав Блінкен під час пресконференції на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Бухаресті 30 листопада.

Держсекретар наголосив, що жорстоке поводження РФ з народом України є варварством.

Він нагадав, що 29 листопада уряд Сполучених Штатів пообіцяв надати на обладнання понад $50 млн для підтримки електросистеми України. Блінкен додав, що обладнання – генератори, трансформатори, запасні частини – буде доставлене до України “не протягом кількох місяців, а протягом кількох днів чи тижнів”.

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За його словами, напади на цивільну інфраструктуру були частиною путінської “методички”, спрямованої на те, щоб заморозити та вморити голодом українців, а також змусити їх залишити свої будинки, підняти ціни на енергію та продукти харчування по всьому світу, а потім спробувати “розколоти нашу коаліцію”.

– Президент Путін вважає, що якщо він зможе просто підвищити ціну досить високо, світ відмовиться від України, що він залишить їх напризволяще. Його стратегія не спрацювала і не спрацює, – зазначив Блінкен.

Союзники усвідомлюють, що заступатися за Україну означає зазнавати важких витрат, сказав американський держсекретар. “Але ціна бездіяльності буде набагато вищою”, додав він.

Блінкен сказав, що дипломатія буде необхідна, щоб повністю покласти край війні Росії в Україні, але наголосив, що жорстокі напади Росії на українських мирних жителів є останньою демонстрацією того, що президент Путін наразі не зацікавлений у змістовній дипломатії.