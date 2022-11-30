Листопад, 30 в 14:29

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄК пропонує план конфіскації російських активів, які були заморожені в ЄС. Ці кошти передадуть Україні, щоб компенсувати збитки через вторгнення Російської Федерації.

– Ми заблокували 300 млрд євро резервів центрального банку Росії та заморозили 19 млрд євро грошей російських олігархів, – повідомила фон дер Ляєн.

За її словами, в короткостроковій перспективі ЄС та його партнери можуть керувати коштами та інвестувати їх.

Виручені активи підуть Україні, щоб компенсувати збитки, завдані російською агресією.

Зараз дивляться

– Ми працюватимемо над міжнародною угодою з нашими партнерами, щоб зробити це можливим. І разом ми зможемо знайти законні способи досягти цього, – сказала голова Єврокомісії.

Крім того вона повідомила, що Євросоюз пропонує створити спеціалізований суд за підтримки Організації Об’єднаних Націй “для розслідування та судового переслідування злочинів російської агресії”.