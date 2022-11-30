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Факти / Світ

В ЄК пропонують направити заморожені російські активи на відновлення України

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄК пропонує план конфіскації російських активів, які були заморожені в ЄС. Ці кошти передадуть Україні, щоб компенсувати збитки через вторгнення Російської Федерації.

– Ми заблокували 300 млрд євро резервів центрального банку Росії та заморозили 19 млрд євро грошей російських олігархів, – повідомила фон дер Ляєн.

За її словами, в короткостроковій перспективі ЄС та його партнери можуть керувати коштами та інвестувати їх.

Виручені активи підуть Україні, щоб компенсувати збитки, завдані російською агресією.

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– Ми працюватимемо над міжнародною угодою з нашими партнерами, щоб зробити це можливим. І разом ми зможемо знайти законні способи досягти цього, – сказала голова Єврокомісії.

Крім того вона повідомила, що Євросоюз пропонує створити спеціалізований суд за підтримки Організації Об’єднаних Націй “для розслідування та судового переслідування злочинів російської агресії”.

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