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Факты / Происшествия

Взорвался самогонный аппарат или газовый баллон: в РФ обвалилась многоэтажка

Анастасия Гевко, редактор ленты
Взорвался самогонный аппарат или газовый баллон: в РФ обвалилась многоэтажка

В Российской Федерации в Нижневартовске из-за взрыва обрушились два этажа жилой многоэтажки. Известно по меньшей мере о шести погибших и десяти раненых. Четыре человека госпитализировали.

Об этом сообщают российские СМИ и местные телеграмм-каналы, они называют инцидент “хлопком”.

Сначала стало известно об одном погибшем, но после разбора завалов их количество увеличилось до шести, окончательная цифра пока неизвестна – разбор завалов еще не завершен.

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Из разрушенного дома самостоятельно эвакуировались 52 человека.

Предварительно сообщается, что причиной обрушения части многоэтажного дома мог стать взрыв самогонного аппарата или газового баллона.

Отмечается, что этот российский дом, как и многие другие, не газифицирован.

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