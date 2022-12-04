Грудень, 04 в 19:12

В Російській Федерації у Нижньовартовську через вибух обвалились два поверхи житлової багатоповерхівки. Відомо щонайменше про шість загиблих та десять поранених. Чотири людини госпіталізували.

Про це повідомляють російські ЗМІ та місцеві телеграм-канали, вони називають інцидент “хлопком”.

Спершу стало відомо про одного загиблого, але після розбору завалів їхня кількість збільшилась до шести, остаточна цифра поки що невідома – розбір завалів ще не завершений.

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Зі зруйнованого будинку самостійно евакуювались 52 людини.

Попередньо повідомляється, що причиною обвалу частини багатоповерхового будинку міг стати вибух самогонного апарату або газового балона.

Зазначається, що цей російський будинок, як і багато інших, не газифікований.