Европейское нефтяное эмбарго обвалило цены на нефть РФ – СМИ

Декабрь, 11 в 13:47

Почти полный запрет на импорт российской нефти в Европейский союз ударил по доходам России от продажи нефти. Таким образом оказались развеяны опасения, что эмбарго даст Кремлю непредвиденную прибыль для финансирования его войны против Украине.

Об этом пишет Bloomberg.

Ранее администрация США опасалась, что санкции ЕС в отношении российской морской нефти, вступившие в силу в понедельник, приведут к резкому росту цен. Особое беспокойство вызывал запрет на предоставление судов и услуг вроде страхования и финансирования для российских грузов, перемещающихся в любую точку мира.

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Чтобы смягчить последствия, США предложили ограничить цены на российский экспорт. Грузы, приобретаемые по цене ниже предельной, которая в конечном итоге будет установлена ​​на уровне 60 долларов за баррель, будут освобождены от запрета на доставку и услуги.

Таким образом, Москва потеряла рынок сбыта более чем на 1,5 млн баррелей в день. К концу года РФ может потерять продажи еще на 500 000 баррелей в день, если Польша и Германия выполнят свои обязательства по прекращению импорта по трубопроводу.

Тем не менее, цены на нефть не только не взлетели, но и упали. К пятнице, пятому дню запрета на импорт, эталонная нефть марки Brent торговалась ниже 77 долларов за баррель и ненадолго опустилась ниже 76 долларов. Это более чем на 14% ниже максимумов, достигнутых в понедельник после вступления в силу санкций.

Заработки РФ на поставках сырой нефти упали еще больше. Ее ключевой экспортный сорт Urals продается по цене немногим более 40 долларов за баррель в балтийских портах стран, которые остаются крупнейшим рынком сбыта.

Этот уровень определяют как безубыточную себестоимость добычи, которая значительно ниже предела цены в 60 долларов за баррель, введенного одновременно с запретом на импорт в ЕС.

Сохраняющееся значение балтийских портов для России даже после того, как она потеряла свой европейский рынок, показывает неспособность страны перенаправить потоки нефти. Единственный трубопровод в Китай и экспортный терминал России на тихоокеанском побережье в Козьмино уже заполнен, и единственный способ обеспечить поставки на последние оставшиеся рынки России в Китае, Индии и Турции – это дальние рейсы вокруг Европы и через Суэцкий канал.

Санкции ЕС не создали нехватку сырой нефти, вместо этого возникли локальные излишки на рынках.

Огромный объем российской нефти конкурирует с потоками от традиционных поставщиков на Ближнем Востоке, и продавцы вынуждены делать большие скидки, чтобы компенсировать высокую стоимость более дальних поездок, необходимых для доставки грузов из Балтийского моря.

Между тем Европа не борется за сырую нефть. Российское вторжение в Украину, которое спровоцировало инфляцию, в том числе на продукты питания и энергоносители, подорвало европейскую экономику до такой степени, что мир легко может справиться с потерей российских баррелей, по крайней мере, на данный момент.

Однако это может измениться в ближайшие месяцы. Китай ослабляет свои коронавирусные ограничения, что в конечном итоге может вызвать рост спроса на топливо, который упал из-за запрета на поездки и замедления экономической активности.

Также грядет потенциально более драматичный запрет ЕС на импорт российских продуктов нефтепереработки, таких, как дизельное топливо. Это может повлиять на рынки нефти, которым уже не хватает транспортного топлива.

Тем временем президент России Владимир Путин угрожает сократить добычу нефти в ответ на ограничение цен на его нефть.

Кремль уже столкнулся с серьезным ударом по своим доходам от экспортной пошлины на сырую нефть. Судя по ценам на нефть с середины прошлого месяца, российская пошлина за баррель вполне может упасть в январе до самого низкого уровня с тех пор, как пандемия Covid-19 привела к сокращению доходов в начале 2020 года.

На данный момент мир вполне справляется с перенаправлением российской нефти из Европы в Азию, и расходы, как надеются в западных столицах, ложатся на Кремль.