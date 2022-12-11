Європейське нафтове ембарго обвалило ціни на нафту РФ – ЗМІ

Грудень, 11 в 13:47

Майже повна заборона імпорту російської нафти в Європейський Союз вдарила по доходах Росії від продажу нафти. Таким чином розвіяли побоювання, що ембарго дасть Кремлю непередбачений прибуток для фінансування його війни проти України.

Про це пише Bloomberg.

Раніше адміністрація США побоювалася, що санкції ЄС щодо російської морської нафти, що набули чинності в понеділок, призведуть до різкого зростання цін. Особливе занепокоєння викликала заборона надання судів та послуг на кшталт страхування та фінансування для російських вантажів, що переміщуються до будь-якої точки світу.

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Щоб пом’якшити наслідки, США запропонували обмежити ціни на російський експорт. Вантажі, що купуються за ціною, нижчою від граничної, яка зрештою буде встановлена на рівні 60 доларів за барель, буде звільнено від заборони на доставку та послуги.

Таким чином, Москва втратила ринок збуту більш ніж на 1,5 млн барелів на день. До кінця року РФ може втратити продажі ще на 500 000 барелів на день, якщо Польща та Німеччина виконають свої зобов’язання щодо припинення імпорту трубопроводом.

Проте ціни на нафту не лише не злетіли, а й упали. До п’ятниці, п’ятого дня заборони на імпорт, еталонна нафта марки Brent торгувалася нижче за 77 доларів за барель і ненадовго опустилася нижче за 76 доларів. Це більш ніж на 14% нижче від максимумів, досягнутих у понеділок після набуття чинності санкцій.

Заробітки РФ на постачанні сирої нафти впали ще більше. Її ключовий експортний сорт Urals продається за ціною трохи більше ніж 40 доларів за барель у балтійських портах країн, які залишаються найбільшим ринком збуту.

Цей рівень визначають як беззбиткову собівартість видобутку, яка значно нижча за межу ціни в 60 доларів за барель, запроваджену одночасно із забороною на імпорт до ЄС.

Значення Балтійських портів для Росії, що зберігається, навіть після того, як вона втратила свій європейський ринок, показує нездатність країни перенаправити потоки нафти. Єдиний трубопровід у Китай і експортний термінал Росії на тихоокеанському узбережжі в Козьмино вже заповнений, і єдиний спосіб забезпечити поставки на останні ринки Росії, що залишилися, в Китаї, Індії та Туреччині – це далекі рейси навколо Європи і через Суецький канал.

Санкції ЄС не створили нестачу сирої нафти, натомість виникли локальні надлишки на ринках.

Величезний обсяг російської нафти конкурує з потоками від традиційних постачальників на Близькому Сході, і продавці змушені робити великі знижки, щоб компенсувати високу вартість далеких поїздок, необхідних для доставки вантажів із Балтійського моря.

Тим часом Європа не бореться за сиру нафту. Російське вторгнення в Україну, яке спровокувало інфляцію, в тому числі на продукти харчування та енергоносії, підірвало європейську економіку настільки, що світ легко може впоратися з втратою російських барелів принаймні на даний момент.

Однак це може змінитись у найближчі місяці. Китай послаблює свої коронавірусні обмеження, що зрештою може спричинити зростання попиту на пальне, яке впало через заборону на поїздки та уповільнення економічної активності.

Також буде потенційно драматичніша заборона ЄС на імпорт російських продуктів нафтопереробки, таких, як дизельне паливо. Це може вплинути на ринки нафти, яким бракує транспортного палива.

Тим часом президент Росії Володимир Путін погрожує скоротити видобуток нафти у відповідь на обмеження цін на його нафту.

Кремль уже зіткнувся із серйозним ударом по своїх доходах від експортного мита на сиру нафту. Судячи з цін на нафту з середини минулого місяця, російське мито за барель цілком може впасти в січні до найнижчого рівня, відколи пандемія Covid-19 призвела до скорочення доходів на початку 2020 року.

На даний момент світ цілком справляється з перенаправленням російської нафти з Європи до Азії, і витрати, як сподіваються у західних столицях, лягають на Кремль.