Декабрь, 14 в 15:00

В Германии мятежники при подготовке переворота планировали штурм парламента, арест депутатов и убийство канцлера Олафа Шольца.

Об этом со ссылкой на подробности расследования пишет The New York Times.

Так, на закрытом заседании следователи рассказали депутатам, что во время рейдов против мятежников правоохранителям удалось конфисковать около 40 единиц огнестрельного оружия.

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Также они обнаружили тысячи пуль для другого оружия.

С помощью рейдов удалось выявить более 100 соглашений о неразглашении, которые обязали подписантов хранить тайну планов группы. В них описывался штурм германского парламента и арест его членов, а также убийство Олафа Шольца.

Полиция задержала 23 подозреваемых, расследуется деятельность еще 31 человека.

Большая часть этих соглашений о неразглашении предусматривала, что за нарушение тайны казнят.

Один из задержанных – принц Генрих XIII Ройский – дважды посещал российское консульство в Лейпциге. Считается, что он встречался там с русскими дипломатами.

Полиция Германии 7 декабря провела масштабную спецоперацию против ультраправых экстремистов, которые, по данным Минюста, готовят штурм парламента и госпереворот.

Журнал Der Spiegel сообщает, что прокуратура установила двух организаторов переворота.

Один из них – принц Генрих XIII, которому назначалась роль нового лидера Германии, второй – 69-летний бывший десантник Рюдигер П. Генрих, являющийся представителем дворянского рода. Рюдигер контактировал с российскими официальными лицами.

Между тем, задержанная гражданка России Виталия Б., вероятно, помогала ему в этом.

Посольство РФ в Берлине отрицает наличие связей с ультраправыми группировками.