Грудень, 14 в 15:00

У Німеччині заколотники під час підготовки перевороту планували штурм парламенту, арешт депутатів та вбивство канцлера Олафа Шольца.

Про це з посиланням на деталі розслідування пише The New York Times.

Так, на закритому засіданні слідчі розповіли депутатам, що під час рейдів проти заколотників правоохоронцям вдалось конфіскувати біля 40 одиниць вогнепальної зброї.

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Також вони знайшли тисячі куль для іншої зброї.

За допомогою рейдів вдалось виявити понад 100 угод про нерозголошення, які зобов’язали підписантів зберігати таємницю щодо планів групи. В них описувався штурм німецького парламенту і арешт його членів, а також вбивство Олафа Шольца.

Поліція наразі затримала 23 підозрюваних, розслідується діяльність ще 31 особи.

Велика частина цих угод про нерозголошення передбачала, що за порушення таємниці карають смертю.

Один із затриманих – принц Генріх ХІІІ Ройський – двічі відвідував російське консульство в Лейпцигу. Вважається, що він зустрічався там з російськими дипломатами.

Поліція Німеччини 7 грудня провела масштабну спецоперацію проти ультраправих екстремістів, які, згідно даних Мін’юсту, готувати штурм парламенту та держпереворот.

Журнал Der Spiegel повідомляє, що прокуратура встановила двох організаторів первороту.

Один з них – принц Генріх XIII, якому призначалась роль нового лідера Німеччини, другий – 69-річний колишній десантник Рюдігер П. Генріх, який є представником дворянського роду. Рюдігер контактував з російськими офіційними особами.

Тим часом затримана громадянка Росії Віталія Б., ймовірно, допомагала йому в цьому.

Посольство РФ в Берліні заперечує наявність зв’язків із ультраправими угрупованнями.