Декабрь, 18 в 14:10

Папа Римский назвал полномасштабную военную агрессию России против Украины глобальной войной. Он подчеркнул, что не видит ее окончания в ближайшее время, и обвинил, в том числе, украинских партнеров, которые предоставляют нам новейшее вооружение, в том, что благодаря этим поставкам война до сих пор продолжается.

Об этом он сказал в интервью испанскому изданию ABC.

Папа заверил, что продолжает выступать против войны в Украине, но прямо не назвал Россию агрессором. Зато заявил, что война будет продолжаться, пока “есть оружие”.

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— Я не вижу конца в ближайшей перспективе, потому что это глобальная война. Не забывайте об этом. Есть много рук, которые мешают котел войны. Она глобальная. Я думаю, что война ведется тогда, когда империя начинает ослабевать. И когда есть оружие, которое можно использовать, испытывать и продавать. На кону стоит очень много, — сказал понтифик.

Он добавил, что Ватикан делает все, что может.

— Они не слушают. То, что происходит в Украине, ужасно. Там развернуто столько жестокости. Это действительно очень серьезно. Это то, что я продолжаю осуждать.

Относительно критики его заявлений с обеих сторон, он заявил, что “принимает всех”.

— Сейчас Владимир Зеленский уже в третий раз присылает ко мне одного из своих религиозных советников. Я остаюсь на связи, принимаю их, помогаю…

Напомним, ранее понтифик призвал мир не допустить ядерной войны из-за вторжения РФ в Украину.

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Источник: ABC