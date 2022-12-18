Грудень, 18 в 14:10

Папа Римський назвав повномасштабну військову агресію Росії проти України глобальною війною, тому не бачить її закінчення найближчим часом. І звинував у тому числі українських партнерів, які надають державі новітнє озброєння, що завдяки цим постачанням війна досі триває.

Про це він сказав в інтерв’ю іспанському виданню ABC.

Папа запевнив, що продовжує виступати проти війни в Україні, але прямо не назвав Росію агресором. Натомість заявив, що війна триватиме, поки “є зброя”.

Зараз дивляться

– Я не бачу кінця в найближчій перспективі, тому що це глобальна війна. Не забуваймо про це. Є багато рук, які мішають котел війни. Вона глобальна. Я думаю, що війна ведеться тоді, коли імперія починає слабшати. І коли є зброя, яку можна використовувати, випробовувати й продавати. На кону стоїть дуже багато, – сказав понтифік.

Він додав, що в Ватикан робить усе, що може.

– Вони не слухають. Те, що відбувається в Україні, жахливо. Там розгорнуто стільки жорстокості. Це дійсно дуже серйозно. Це те, що я продовжую засуджувати.

Щодо критики його заяв з обох сторін, він заявив, що “приймає усіх”.

– Зараз Володимир Зеленський вже втретє присилає до мене одного зі своїх релігійних радників. Я залишаюся на зв’язку, приймаю їх, допомагаю…

Нагадаємо, раніше понтифік вже був у центрі скандалу, коли закликав світ не допустити ядерної війни через вторгнення РФ в Україну.

Читайте Після скандальних заяв Папи Римського глава УГКЦ передав йому частину російської міни з України

Джерело: ABC