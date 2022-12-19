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Россия и Китай проведут совместные военно-морские учения на этой неделе

Бедрак Виктория, редактор ленты
Россия и Китай проведут совместные военно-морские учения на этой неделе
Фото: Depositphotos

Минобороны России объявило о совместных с Китаем учениях военно-морских сил. Они пройдут с 21 по 27 декабря в Восточно-Китайском море. Такие маневры страны проводят каждый год.

Отмечено, что в ходе активной части учения запланировано проведение совместных ракетных и артиллерийских стрельб по воздушным целям, стрельб артиллерией по морским целям, а также отработка совместных противолодочных действий с практическим применением оружия.

– Основной целью учения является укрепление военно-морского сотрудничества между РФ и КНР, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, – говорится в сообщении.

С российской стороны будут участвовать четыре корабля, в том числе флагман Тихоокеанского флота, ракетный крейсер Варяг. К учениям также привлекут самолеты и вертолеты.

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Источник: Минобороны России

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