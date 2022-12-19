Грудень, 19 в 14:54

Міноборони Росії оголосило про спільні з Китаєм навчання військово-морських сил. Вони відбудуться з 21 по 27 грудня у Східнокитайському морі. Такі маневри країни проводять щороку.

Відомство зазначає, що у ході активної частини навчань заплановано проведення спільних ракетних та артилерійських стрільб з повітряних цілей, стрільб артилерією з морських цілей, а також відпрацювання спільних протичовнових дій із практичним застосуванням зброї.

– Основною метою навчання є зміцнення військово-морського співробітництва між РФ та КНР, підтримання миру та стабільності в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, – йдеться в повідомленні.

З російського боку братимуть участь чотири кораблі, зокрема флагман Тихоокеанського флоту, ракетний крейсер Варяг. До навчань також залучать літаки й гелікоптери.

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Джерело: Міноборони Росії