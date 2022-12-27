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Факты / Світ

Слова расходятся с действиями: Италия сомневается в готовности Путина к переговорам

Бедрак Виктория, редактор ленты
Глава МЗС Італії

Глава МИД Италии Антонио Таяни сомневается в готовности российского диктатора Владимира Путина вести переговоры о завершении войны.

Об этом он сказал в интервью газете La Stampa.

По словам министра, глава Кремля заявляет, что хочет переговоров, однако его действия не совпадают со словами.

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— Если бы эта готовность была правдивой и искренней, я считаю, что не было бы этого обстрела накануне Рождества. За словами Путина не следуют факты, — отметил Таяни.

Он также добавил, что подтверждением реальной готовности РФ к диалогу могло бы стать решение по Запорожской АЭС. В то же время, таких сигналов пока не поступало.

Министр иностранных дел Италии также подтвердил, что его страна продолжит отправлять Украине оружие.

Ранее глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что переговоры Украины с Россией могут возобновиться во второй половине 2023 года. Он напомнил, что основными требованиями Киева есть восстановление территориальной целостности, возмещение всех нанесенных РФ ущербов, наказание всех военных преступников, а также гарантии, что война не повторится.

Источник: La Stampa

Фото: Антонио Таяни

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